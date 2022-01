Kim Rossi Stuart, la Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia: ingiusta la detenzione del nipote Giacomo (Di martedì 25 gennaio 2022) La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha condannato l'Italia per aver trattato in modo inumano Giacomo Seydou Sy , un detenuto con gravi problemi psichiatrici e nipote di Kim Rossi Stuart. La ... Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022) Ladei(Cedu) hato l'per aver trattato in modo inumanoSeydou Sy , un detenuto con gravi problemi psichiatrici edi Kim. La ...

