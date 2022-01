I talebani a Oslo per i primi colloqui con l’Occidente

Leggi su it.insideover

(Di martedì 25 gennaio 2022) Talibans go to: la scorsa domenica una delegazione talebana guidata dal ministro degli Esteri ad interim Amir Khan Muttaqi ha avviato tre giorni dicon funzionari dei governi occidentali e rappresentanti della società civile afgana, nello specifico attiviste per i diritti delle donne, difensori dei diritti umani ed esponenti della diaspora InsideOver.