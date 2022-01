Giuly sul Barcellona: "Questa situazione mi spezza il cuore" (Di martedì 25 gennaio 2022) L'ex Barcellona e Roma Giuly - presente alla Fight Aids Cup, evento di beneficenza tenuto nel Principato di Monaco - è convinto che Xavi sia il tecnico giusto per dare nuova linfa ai Blaugrana. Leggi su video.gazzetta (Di martedì 25 gennaio 2022) L'exe Roma- presente alla Fight Aids Cup, evento di beneficenza tenuto nel Principato di Monaco - è convinto che Xavi sia il tecnico giusto per dare nuova linfa ai Blaugrana.

