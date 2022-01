GF Vip, dopo la diretta Delia si scaglia contro Alex : “Quell’egocentrico di mer*a!” (Di martedì 25 gennaio 2022) dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6, durante la quale Alex Belli ha ribadito di amare anche Soleil Sorge e si è fatto espellere dallo studio dopo aver irritato oltremodo Alfonso Signorini, Delia Duran e Soleil Sorge si sono parlate e la modella venezuelana ha spiegato alla coinquilina cos’è successo davvero quando l’attore ha lasciato la Casa tornando da lei. A riportare la conversazione tra le due è stato il sito Biccy. GF Vip, Alfonso Signorini caccia Alex Belli dallo studio: le reazioni In un acceso confronto sul triangolo che l'attore forma con Delia Duran e Soleil Sorge al reality, il conduttore ha perso le staffe GF Vip, il lungo sfogo post ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 25 gennaio 2022)l’ultimadel Grande Fratello Vip 6, durante la qualeBelli ha ribadito di amare anche Soleil Sorge e si è fatto espellere dallo studioaver irritato oltremodo Alfonso Signorini,Duran e Soleil Sorge si sono parlate e la modella venezuelana ha spiegato alla coinquilina cos’è successo davvero quando l’attore ha lasciato la Casa tornando da lei. A riportare la conversazione tra le due è stato il sito Biccy. GF Vip, Alfonso Signorini cacciaBelli dallo studio: le reazioni In un acceso confronto sul triangolo che l'attore forma conDuran e Soleil Sorge al reality, il conduttore ha perso le staffe GF Vip, il lungo sfogo post ...

