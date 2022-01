Fibra iliad: tutto illimitato e da 15,99€ al mese (Di martedì 25 gennaio 2022) Fibra iliad con tutto illimitato a partire da 15,99€ al mese, l’operatore d’oltralpe attiva la propria offerta per la linea fissa con Fibra ottica fino a 2,5 Gbps, ma la definisce da 5 Gbps complessiva perché ogni collegamento tramite cavo avrà la sua velocità dedicata. La prima offerta per il fisso di casa è super conveniente per chi è già cliente iliad sul mobile, in linea con gli altri operatori se invece non si è già clienti, ma la vera rivoluzione è sulla trasparenza e sui costi davvero per sempre. La sottoscrizione dell’offerta include il router iliad sviluppato interamente dall’azienda di telecomunicazione francese e l’installazione. Vodafone Fibra di nuovo in offerta a 24,90€ per 2,5 Gbps Fibra ... Leggi su pantareinews (Di martedì 25 gennaio 2022)cona partire da 15,99€ al, l’operatore d’oltralpe attiva la propria offerta per la linea fissa conottica fino a 2,5 Gbps, ma la definisce da 5 Gbps complessiva perché ogni collegamento tramite cavo avrà la sua velocità dedicata. La prima offerta per il fisso di casa è super conveniente per chi è già clientesul mobile, in linea con gli altri operatori se invece non si è già clienti, ma la vera rivoluzione è sulla trasparenza e sui costi davvero per sempre. La sottoscrizione dell’offerta include il routersviluppato interamente dall’azienda di telecomunicazione francese e l’installazione. Vodafonedi nuovo in offerta a 24,90€ per 2,5 Gbps...

