Dusan Vlahovic entra nella classifica dei giocatori più pagati di sempre in Serie A

Advertising

EnricoTurcato : Come accaduto per Manuel #Locatelli, la differenza l’ha fatta anche la volontà del giocatore. Niente estero. Dusan… - OptaPaolo : 38 - Nelle ultime due stagioni (dal 2020/21), Dusan #Vlahovic è il calciatore che ha segnato più gol in Serie A (38… - forumJuventus : ?? La Juve ha raggiunto l'intesa con la Fiorentina sulle cifre e sta studiando la prima offerta ufficiale da present… - marsiglia_lara : RT @LGramellini: ?? Dusan 'dos Santos Aveiro' #Vlahovic, di anni 22, è un nuovo calciatore della #Juventus ??????? Manca poco all'ufficialità.… - Umbe_juve94 : @H_Salamassara Lazetic può allacciare le scarpe a Dusan vlahovic!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Dusan Vlahovic

Sono ore caldissime per quel che riguarda il calciomercato della Juventus . Dopo l'accelerata delle ultime ore per arrivare a, il club bianconero è intenzionato anche a sistemare il centrocampo della squadra di Massimiliano Allegri. Dei contatti, infatti, sono già stati avviati i primi contatti con il Cagliari ...è pronto per un nuovo inizio. Raggiunto l'accordo con la Juve , il gioiello serbo sembra non vedere l'ora di abbracciare il mondo bianconero e anche sui social inizia a fare piazza ...Il colpo di questo mercato di gennaio si va definendo sempre più. L'accordo tra Juventus e Fiorentina per il trasferimento in bianconero ...Dusan Vlahovic si è accordato con la Juventus e già nelle prossime ore potrebbe viaggiare verso Torino per diventare il nuovo punto di riferimento dell’attacco di Allegri: per il quotidiano sportivo T ...