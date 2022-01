Ascolti tv 24 gennaio 2022: Vittoria Puccini e Grande Fratello Vip divisi da una manciata di spettatori (Di martedì 25 gennaio 2022) Ascolti tv: la fiction di Rai1 e il reality show di Canale5 appaiati Vince al fotofinish la fiction Non mi lasciare con Vittoria Puccini su Rai1 che ha fatto il 16,3% con 3,751 milioni d’italiani collegati, perdendo molto rispetto a settimana scorsa quando aveva portato a casa il 19,57% e 4,3 milioni. Ne giova il Grande Fratello Vip 6 su Canale5 che registra il record stagionale con il 23,6% di share media e 3,719 milioni di telespettatori. Sette giorni fa il reality show aveva raccolto il 21,36% e 3,2 milioni. Chiude il podio Report su Rai3 con il 6,8% e 1,585 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva fatto il 7,64% e 1,7 milioni. Ascolti tv altre reti La classifica degli Ascolti tv delle reti generaliste ... Leggi su tvzoom (Di martedì 25 gennaio 2022)tv: la fiction di Rai1 e il reality show di Canale5 appaiati Vince al fotofinish la fiction Non mi lasciare consu Rai1 che ha fatto il 16,3% con 3,751 milioni d’italiani collegati, perdendo molto rispetto a settimana scorsa quando aveva portato a casa il 19,57% e 4,3 milioni. Ne giova ilVip 6 su Canale5 che registra il record stagionale con il 23,6% di share media e 3,719 milioni di tele. Sette giorni fa il reality show aveva raccolto il 21,36% e 3,2 milioni. Chiude il podio Report su Rai3 con il 6,8% e 1,585 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva fatto il 7,64% e 1,7 milioni.tv altre reti La classifica deglitv delle reti generaliste ...

