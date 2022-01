Venti di guerra in Ucraina. Biden a colloquio con i leader europei. La Nato invia navi e caccia in Europa dell’Est. Usa e Gran Bretagna chiudono le ambasciate a Kiev (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il presidente americano, Joe Biden, terrà un giro di videochiamate con i leader europei sulla crisi in Ucraina. A renderlo noto è la stessa Casa Bianca, precisando che il presidente Usa avrà un colloquio, tra gli altri, con il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, con il presidente francese Emmanuel Macron, con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, con il primo ministro britannico Boris Johnson e con il premier Mario Draghi. “Gli alleati della Nato stanno mettendo le forze in allerta e stanno inviando navi e caccia in Europa dell’Est, per rinforzare la nostra capacità di deterrenza e difesa, mentre la Russia continua ad aumentare la propria presenza militare dentro e fuori ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il presidente americano, Joe, terrà un giro di videochiamate con isulla crisi in. A renderlo noto è la stessa Casa Bianca, precisando che il presidente Usa avrà un, tra gli altri, con il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, con il presidente francese Emmanuel Macron, con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, con il primo ministro britannico Boris Johnson e con il premier Mario Draghi. “Gli alleati dellastanno mettendo le forze in allerta e stannondoin, per rinforzare la nostra capacità di deterrenza e difesa, mentre la Russia continua ad aumentare la propria presenza militare dentro e fuori ...

