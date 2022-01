Sinner-Tsitsipas, Australian Open 2022: quando si gioca, data, programma, tv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mercoledì 26 gennaio Jannik Sinner affronterà il greco Stefanos Tsitsipas (n.4 del mondo) nel match valido per i quarti di finale degli Australian Open 2022. L’altoatesino, grazie alla vittoria contro l’Australiano Alex de Minaur, si è meritato l’accesso a questo turno per la prima volta in carriera in questo Slam. Si tratta del 2° quarto nel percorso agonistico di Sinner in tornei di questa particolare tipologia. Per contro Tsitsipas arriva all’appuntamento con un’esperienza diversa rispetto all’azzurro, ma comunque più faticosa nel torneo 2022. Il greco ha dovuto impiegare ben cinque set per piegare le resistenze del suo avversario Taylor Fritz, dovendo rimontare da una situazione di svantaggio. Si prospetta quindi un match ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mercoledì 26 gennaio Jannikaffronterà il greco Stefanos(n.4 del mondo) nel match valido per i quarti di finale degli. L’altoatesino, grazie alla vittoria contro l’o Alex de Minaur, si è meritato l’accesso a questo turno per la prima volta in carriera in questo Slam. Si tratta del 2° quarto nel percorso agonistico diin tornei di questa particolare tipologia. Per controarriva all’appuntamento con un’esperienza diversa rispetto all’azzurro, ma comunque più faticosa nel torneo. Il greco ha dovuto impiegare ben cinque set per piegare le resistenze del suo avversario Taylor Fritz, dovendo rimontare da una situazione di svantaggio. Si prospetta quindi un match ...

Advertising

WeAreTennisITA : DEMOLITO DE MINAUR ?????? Praticamente un no contest: uno strepitoso Jannik Sinner vince per 7-6 6-3 6-4 e raggiunge… - Eurosport_IT : Che dite: possiamo sognare l'impresa? ?????? ???? Monfils ?? Berrettini ???? ???? Sinner ?? Tsitsipas ???? #EurosportTENNIS |… - FiorinoLuca : Jannik Sinner ???? ?? “Lo scorso anno è stato lungo. Per la prima volta ho giocato così tanto. Ho vissuto tante nuov… - Arenel25 : RT @Eurosport_IT: Che dite: possiamo sognare l'impresa? ?????? ???? Monfils ?? Berrettini ???? ???? Sinner ?? Tsitsipas ???? #EurosportTENNIS | #AO202… - AlgeoAndreatini : RT @WeAreTennisITA: DEMOLITO DE MINAUR ?????? Praticamente un no contest: uno strepitoso Jannik Sinner vince per 7-6 6-3 6-4 e raggiunge Berr… -