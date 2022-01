Rihanna riscrive le regole per l’appuntamento perfetto con un look total leather

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Quante volte abbiamo sentito dire che per un appuntamento romantico, specialmente quando si avvicina San Valentino, la scelta migliore è un vestito elegante, una gonna o un abito che tiri fuori il nostro lato più sensuale? A ribaltare questa convinzione (per fortuna) arriva, che per un appuntamento con il suo fidanzato A$ap Rocky ha scelto qualcosa di inusuale, ma allo stesso tempo deciso, audace e decisamente casual: insomma, un outfit che non è di certo passato inosservato, ma che ha conquistato tutti. La pop star, immortalata dai paparazzi nel ristorante italiano Carbone a New York, ha infatti sfoggiato un(ovvero completamente in pelle), seguendo il trend in pieno stile Matrix che ha ormai investito centinaia di star (e che ci ha già fatto innamorare).ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna riscrive

DireDonna

Beyoncé, Selena Gomez,e Charlize Theron sono solo alcune delle celebrities che hanno scelto i suoi pezzi per tutti i giorni così come per il tappeto rosso. In tutti questi anni di successo, ...Beyoncé, Selena Gomez,e Charlize Theron sono solo alcune delle celebrities che hanno scelto i suoi pezzi per tutti i giorni così come per il tappeto rosso. In tutti questi anni di successo, ...Rihanna ha lasciato tutti a bocca aperta con il look casual in pelle nera che ha sfoggiato per un appuntamento con il fidanzato.