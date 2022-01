Nazionale, Di Canio duro: “Balotelli e Joao Pedro convocati? Siamo davvero disperati” (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Sono sicuro che se Mancini farà delle scelte e saprà cosa tirar fuori. Il gruppo è nuovo, non quello che accettava le bizze di un ragazzo. Non parliamo di un delinquente, ma di altro: l’anno scorso non giocava nemmeno a Monza in Serie B, quest’anno gioca in Turchia. Se accettiamo questo allora vuol dire che Siamo disperati, che nell’Italia c’è disperazione”. Intervenuto a Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha commentato le convocazioni di Roberto Mancini per lo stage di gennaio, in cui spicca la presenza, oltre che di Balotelli al quale si riferiva parlando di disperazione, anche di Joao Pedro: “Ha 30 anni e finora ha giocato soltanto per non retrocedere col Cagliari”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Sono sicuro che se Mancini farà delle scelte e saprà cosa tirar fuori. Il gruppo è nuovo, non quello che accettava le bizze di un ragazzo. Non parliamo di un delinquente, ma di altro: l’anno scorso non giocava nemmeno a Monza in Serie B, quest’anno gioca in Turchia. Se accettiamo questo allora vuol dire che, che nell’Italia c’è disperazione”. Intervenuto a Sky Calcio Club, Paolo Diha commentato le convocazioni di Roberto Mancini per lo stage di gennaio, in cui spicca la presenza, oltre che dial quale si riferiva parlando di disperazione, anche di: “Ha 30 anni e finora ha giocato soltanto per non retrocedere col Cagliari”. SportFace.

