Chi è Carlo Nordio | il candidato di Giorgia Meloni per il Quirinale

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella giornata di oggi prende il via la votazione per il Presidente della Repubblica. In mattinata Fratelli d’Italia ha proposto il magistrato, vediamo chi è Sono state aperte alle ore 15 le urne per la votazione del tredicesimo Presidente della Repubblica italiana. 1.008 i grandi elettori, fra i quali deputati, senatori e delegati regionali. Delle dinamiche riguardanti la votazione del Presidente della Repubblica vi rimandiamo a questo articolo: LEGGI ANCHE => COME (E QUANDO) SI VOTA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE Le votazioni, che seguiranno in ordine alfabetico, vedono, però, gli schieramenti politici quanto mai divisi sul nome da portare avanti. Proprio stamane, in preda a un’incertezza generale,ha deciso di proporre pubblicamente ...

Advertising

fleinaudi : Il nostro Carlo #Nordio è un patrimonio del Paese. La sua incredibile cultura umanistica ci arricchisce da sempre.… - ilriformista : È Carlo #Nordio il nome proposto da Fratelli d’Italia per il #Quirinale2022: l’ex magistrato si aggiunge alla ‘rosa… - infoitinterno : Chi è Carlo Nordio, l’ex magistrato proposto da Meloni come presidente della Repubblica - infoitinterno : Chi è Carlo Nordio, il candidato presidente della Repubblica di Giorgia Meloni - infoitinterno : Sfidò Br, tangentisti e Coop rosse: chi è il giudice Carlo Nordio, il candidato che piace alla Meloni -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Carlo

... fatta eccezione per il 1999 quandoAzeglio Ciampi fu eletto al primo turno, non vi è mai ... però, non colpisce tanto il tradimento dei parlamentari Pd quanto la sfrontatezza diriteneva di ..."Ho chiesto di aprirsi anche alle personalità che non hanno un trascorso politico ed è per questo che abbiamo aggiunto il nome diNordio , su cui pare difficile che si possano muovere obiezioni"...Oggi 56enne, Carlo Cracco è uno degli chef più apprezzati del panorama italiano e internazionale. Ma il successo non è solo merito suo Molto più di un semplice chef e molto di più di un semplice ...Sapere supportare un personaggio che vanta una carriera importante potrebbe non essere semplice, proprio perché spesso si è sottoposti a pressioni e stress non da poco. Nel caso di una stella come Chr ...