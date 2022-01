Calciomercato Salernitana: Sabatini centra il colpo, arriva dal Brasile (Di lunedì 24 gennaio 2022) Calciomercato Salernitana: il nuovo ds, Walter Sabatini, piazza un colpo dal Corinthians. Si tratta di Ederson, centrocampista classe 1999 La Salernitana sta per concludere un’operazione in entrata. Walter Sabatini, infatti, è vicinissimo ad acquistare Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, meglio conosciuto come Ederson. Classe 1999, il centrocampista è di proprietà del Corinthians ed è pronto a sbarcare in Italia, a Salerno. In questa stagione, Ederson ha giocato con il Fortaleza e ha totalizzato 34 presenze con due gol e due assist all’attivo, oltre ad essere nel giro della Nazionale verdeoro Under 20. Lo riporta Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022): il nuovo ds, Walter, piazza undal Corinthians. Si tratta di Ederson, centrocampista classe 1999 Lasta per concludere un’operazione in entrata. Walter, infatti, è vicinissimo ad acquistare Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, meglio conosciuto come Ederson. Classe 1999, il centrocampista è di proprietà del Corinthians ed è pronto a sbarcare in Italia, a Salerno. In questa stagione, Ederson ha giocato con il Fortaleza e ha totalizzato 34 presenze con due gol e due assist all’attivo, oltre ad essere nel giro della Nazionale verdeoro Under 20. Lo riporta Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

