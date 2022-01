Bonus stagionali 2022, le ultime novità del Decreto Sostegni: importo, a chi spetta e come richiederlo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ancora aiuti e ancora Bonus per dare una mano a tutte quelle famiglie e imprese in difficoltà, piegate dalla crisi economica strettamente legata alla pandemia. Prima il lockdown, poi le ulteriori restrizioni per arginare la diffusione del virus e della sua variante Omicron, quella che ogni giorno in Italia nelle ultime settimane sta facendo registrare un’impennata di contagi. Ma se da una parte il Governo ha firmato un nuovo Dpcm con regole severe, dall’altra il Consiglio dei Ministri ha approvato l’ennesimo Decreto legge con nuovi Sostegni alle attività maggiormente colpite dall’emergenza Covid. Leggi anche: Bonus di 100 euro in busta paga: a chi spetta e da quando arriva Decreto Sostegni Ter e Bonus stagionali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ancora aiuti e ancoraper dare una mano a tutte quelle famiglie e imprese in difficoltà, piegate dalla crisi economica strettamente legata alla pandemia. Prima il lockdown, poi le ulteriori restrizioni per arginare la diffusione del virus e della sua variante Omicron, quella che ogni giorno in Italia nellesettimane sta facendo registrare un’impennata di contagi. Ma se da una parte il Governo ha firmato un nuovo Dpcm con regole severe, dall’altra il Consiglio dei Ministri ha approvato l’ennesimolegge con nuovialle attività maggiormente colpite dall’emergenza Covid. Leggi anche:di 100 euro in busta paga: a chie da quando arrivaTer e...

Advertising

CorriereCitta : Bonus stagionali 2022, le ultime novità del #Decreto Sostegni: importo, a chi spetta e come richiederlo - poicipenso4 : @_IlBoris Infatti fa parte del campionario di incubi stagionali. Pacchetto completo As Roma™ - Sconfitta a Torino d… - TrendOnline : Finalmente il #Governo ha deciso: arriva la proroga dei #Bonus #Stagionali per il 2022! - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Decreto sostegni, entra il bonus per gli stagionali: ecco quanto vale - QuiF… - infoitinterno : Decreto sostegni, entra il bonus per gli stagionali: ecco quanto vale -