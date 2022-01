Australian Open 2022, ottava giornata: Sinner ai quarti da veterano, ora l’esame Tsitsipas (Di lunedì 24 gennaio 2022) 49 anni dopo, l’Italia torna ad avere due giocatori qualificati ai quarti di finale di uno slam. Nel 1973 furono Adriano Panatta e Paolo Bertolucci sulla terra rossa del Roland Garros. Questa volta invece si tratta di Jannik Sinner e Matteo Berrettini sul cemento degli Australian Open. Il tennista romano aveva già staccato il pass per i quarti grazie al successo ai danni di Carreno Busta. Quest’oggi è stato emulato dall’altoatesino, che ha ottenuto una vittoria da veterano ed ha proseguito la sua corsa nel torneo. Un successo che rischia di passare sotto traccia in quanto all’apparenza un semplice tre set a zero contro un giocatore insidioso ma non imbattibile e che aveva già sconfitto in precedenza. Eppure la vittoria di Jannik va sottolineata per tanti motivi, su tutti ovviamente ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) 49 anni dopo, l’Italia torna ad avere due giocatori qualificati aidi finale di uno slam. Nel 1973 furono Adriano Panatta e Paolo Bertolucci sulla terra rossa del Roland Garros. Questa volta invece si tratta di Jannike Matteo Berrettini sul cemento degli. Il tennista romano aveva già staccato il pass per igrazie al successo ai danni di Carreno Busta. Quest’oggi è stato emulato dall’altoatesino, che ha ottenuto una vittoria daed ha proseguito la sua corsa nel torneo. Un successo che rischia di passare sotto traccia in quanto all’apparenza un semplice tre set a zero contro un giocatore insidioso ma non imbattibile e che aveva già sconfitto in precedenza. Eppure la vittoria di Jannik va sottolineata per tanti motivi, su tutti ovviamente ...

