Rally Monte Carlo: Oliver Solberg si ritira (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Rally di Monte Carlo di Oliver Solberg finisce qui. Il giovane figlio d’arte non proseguirà la gara nella giornata di oggi, quella conclusiva. La decisione arriva dalla squadra Hyundai, che in via precauzionale ha preferito tenere il pilota ed il navigatore Elliott Edmondson al parco assistenza. La casa coreana che ha sede ad Alzenau proseguirà con il solo Thierry Neuville, in quanto anche Ott Tanak si è ritirato, per un incidente occorso ieri. Rally MonteCarlo: gerarchie ristabilite nel Day 3 Rally Monte Carlo: perché Oliver Solberg si ferma? Fin dalla prima giornata, Oliver ha avuto un problema tecnico sulla sua ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 gennaio 2022) Ildidifinisce qui. Il giovane figlio d’arte non proseguirà la gara nella giornata di oggi, quella conclusiva. La decisione arriva dalla squadra Hyundai, che in via precauzionale ha preferito tenere il pilota ed il navigatore Elliott Edmondson al parco assistenza. La casa coreana che ha sede ad Alzenau proseguirà con il solo Thierry Neuville, in quanto anche Ott Tanak si èto, per un incidente occorso ieri.: gerarchie ristabilite nel Day 3: perchési ferma? Fin dalla prima giornata,ha avuto un problema tecnico sulla sua ...

