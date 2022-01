Quirinale, per chi tifano in Vaticano? Riccardi e Casini “interlocutori di casa”, l’ammirazione per Belloni. E si teme un governo senza Draghi (Di domenica 23 gennaio 2022) In Vaticano si guarda con attenzione al colle più alto di Roma. Nel pontificato di Papa Francesco l’ordine tassativo è quello di non esplicitare, neppure minimamente, il gradimento politico, in Italia come nel resto del mondo. Un’indicazione esattamente contraria a quella dei pontificati di san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI con i cardinali Camillo Ruini e Tarcisio Bertone impegnati a sostenere o affossare candidature facendosi scudo delle rispettive benedizioni papali. Una stagione interventista archiviata, almeno per il momento, dal Papa latinoamericano con la sua Segreteria di Stato drasticamente ridimensionata e la Conferenza episcopale italiana divenuta ormai totalmente inesistente nel dibattito pubblico. Quest’ultima, tra l’altro, con il cardinale presidente, Gualtiero Bassetti, a un passo dagli 80 anni e ormai prossimo alla pensione, e il segretario, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Insi guarda con attenzione al colle più alto di Roma. Nel pontificato di Papa Francesco l’ordine tassativo è quello di non esplicitare, neppure minimamente, il gradimento politico, in Italia come nel resto del mondo. Un’indicazione esattamente contraria a quella dei pontificati di san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI con i cardinali Camillo Ruini e Tarcisio Bertone impegnati a sostenere o affossare candidature facendosi scudo delle rispettive benedizioni papali. Una stagione interventista archiviata, almeno per il momento, dal Papa latinoamericano con la sua Segreteria di Stato drasticamente ridimensionata e la Conferenza episcopale italiana divenuta ormai totalmente inesistente nel dibattito pubblico. Quest’ultima, tra l’altro, con il cardinale presidente, Gualtiero Bassetti, a un passo dagli 80 anni e ormai prossimo alla pensione, e il segretario, ...

