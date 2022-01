Morti bianche. Loddo\Virzì (Inail): Sul lavoro 3 morti al giorno è una strage (Di domenica 23 gennaio 2022) “Ancora incidenti sul lavoro non è trascorso il primo mese del 2022 e i casi di morti e casi gravi in tutti i settori delle attività si ripetono, sono oltre 1.000 le persone che nei primi 11 mesi del 2021 hanno perso la vita, i provvedimenti necessari atti a ridurre il più possibile i ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di domenica 23 gennaio 2022) “Ancora incidenti sulnon è trascorso il primo mese del 2022 e i casi die casi gravi in tutti i settori delle attività si ripetono, sono oltre 1.000 le persone che nei primi 11 mesi del 2021 hanno perso la vita, i provvedimenti necessari atti a ridurre il più possibile i ... L'articolo UGL SICILIA.

Advertising

lauraboldrini : #LorenzoParelli, studente di 18 anni travolto da un attrezzo nel suo ultimo giorno di stage in fabbrica, a #Udine.… - quiringattone : RT @Mysterytrains: Scusate, ma l'alternanza scuola lavoro con le morti bianche non c'entra nulla. È la sicurezza sui luoghi di lavoro che v… - UglSicilia : Morti bianche. LoddoVirzì (Inail): Sul lavoro 3 morti al giorno è una strage - @UGLConf @inail_gov UGL SICILIA - eErgaOmnes : RT @Moonlightshad1: E non chiamatele morti bianche per piacere. Il bianco è il colore della purezza, non c'è niente di puro in quelli che s… - mikolangel1974 : RT @Mysterytrains: Scusate, ma l'alternanza scuola lavoro con le morti bianche non c'entra nulla. È la sicurezza sui luoghi di lavoro che v… -