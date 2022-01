Migranti: Geo Barents con 439 a bordo in attesa porto sicuro (Di domenica 23 gennaio 2022) E' in navigazione verso Nord la nave Geo Barents di Medici senza frontiere che ha tratto in salvo 439 Migranti in sei diverse operazioni di soccorso al largo delle coste libiche, l'ultima delle quali ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) E' in navigazione verso Nord la nave Geodi Medici senza frontiere che ha tratto in salvo 439in sei diverse operazioni di soccorso al largo delle coste libiche, l'ultima delle quali ...

