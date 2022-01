L’Atalanta decimata fa l’impresa: orgoglioso di questi ragazzi, ma ora benedetta la pausa nazionali (Di domenica 23 gennaio 2022) Un’Atalanta a tratti commovente riesce nell’impresa di strappare un preziosissimo pareggio in casa della Lazio. La formazione nerazzurra è scesa in campo priva di ben 10 giocatori, causa infortuni e Covid ma non si è mai persa d’animo disputando una gara fatta di tanto orgoglio e convinzione. Prova ne è che l’unica vera occasione per i biancazzurri è arrivata solo dopo oltre un’ora di gioco, peraltro su un errore di Djimsiti allorchè Zaccagni colpisce il palo a Musso battuto. Nel primo tempo la Dea stenta a trovare la manovra, chiaramente condizionata dalla mancanza dei consueti punti di riferimento. Davanti Piccoli e Miranchuk non riescono a tenere palla, ma la difesa nerazzurra copre molto bene e non lascia spazio agli avversari. Nella seconda frazione il russo sembra maggiormente convinto e si inventa un paio di buone giocate che però non vengono finalizzate. ... Leggi su bergamonews (Di domenica 23 gennaio 2022) Un’Atalanta a tratti commovente riesce neldi strappare un preziosissimo pareggio in casa della Lazio. La formazione nerazzurra è scesa in campo priva di ben 10 giocatori, causa infortuni e Covid ma non si è mai persa d’animo disputando una gara fatta di tanto orgoglio e convinzione. Prova ne è che l’unica vera occasione per i biancazzurri è arrivata solo dopo oltre un’ora di gioco, peraltro su un errore di Djimsiti allorchè Zaccagni colpisce il palo a Musso battuto. Nel primo tempo la Dea stenta a trovare la manovra, chiaramente condizionata dalla mancanza dei consueti punti di riferimento. Davanti Piccoli e Miranchuk non riescono a tenere palla, ma la difesa nerazzurra copre molto bene e non lascia spazio agli avversari. Nella seconda frazione il russo sembra maggiormente convinto e si inventa un paio di buone giocate che però non vengono finalizzate. ...

MraCnz : @CucchiRiccardo Avete pienamente ragione. Con una squadra decimata l'Atalanta è stata grande. - misterbarcollo : RT @luca5587: Contro l'Atalanta decimata che ringhia per 90' se miagoli non vinci mai. Questa Lazio ha miagolato per tutta la partita, il p… - serenel14278447 : Lazio all'assalto, l'Atalanta decimata strappa il pari - LucaMourinhismo : RT @Riccardo_ASR27: Il SARRISMO con l'Atalanta decimata è stato di un tiro - napolista : Il CorSport su #LazioAtalanta 0-0: Gasperini ha rinunciato a giocare, Sarri non ne è venuto a capo L’Atalanta deci… -