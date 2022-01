Drammatico incidente stradale a Torretta, una giovane in coma (Di domenica 23 gennaio 2022) Sono disperate le condizioni di una giovane ragazza rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto Leggi Sicilia.News. Leggi su sicilia.news (Di domenica 23 gennaio 2022) Sono disperate le condizioni di unaragazza rimasta vittima di unavvenuto Leggi Sicilia.News.

Advertising

telodogratis : Drammatico incidente a Torretta, ragazza di 23 anni in coma - blogsicilia : #notizie #sicilia Drammatico incidente a Torretta, ragazza di 23 anni in coma - - infoitinterno : Drammatico incidente sulla Gardesana, 5 ragazzi dai 17 ai 22 anni sono morti - TGEUR24 : #Roma drammatico incidente su via di acqua cetosa Ostiense: perde la vita un diciassettenne. Noi di TGEUR esprimia… - ringoringhetto : Roma, drammatico incidente stradale sulla via Aurelia: scontro tra un’auto e una bici: grave il ciclista 71enne -