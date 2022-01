Dionisi | «Meritava più il Toro Ma noi abbiamo carattere e Berardi»

(Di domenica 23 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo Alessioha parlato a DAZN dopo Torino-Sassuolo. PARTITA – «Oggi il Torino ha fatto più di noi e. Noi siamo rimasti in partita con un po’ di fortuna, e in più. Tutto passa dal genio e dalla qualità di Domenico, poi Giacomo ha messo la ciliegina. Così può succedere che pareggi, anche seperso e pareggiato quandofatto più degli altri. Col Verona avevamo mollato, oggi siamo stati premiati».– «La qualità più grande che ha è il. È un esempio per tenacia e caparbietà. Poi c’èche veniva da 10 giorni senza allenamento. Spero che questo non mollare ci serva da lezione per le prossime, il...

Alessio, allenatore del Sassuolo, si tiene stretto risultato e soprattutto prestazione nel ... 'Il 2 - 0 del primo tempo non era giusto, la Fiorentina aveva creato tanto edi segnare - ...... rientrata in campo imbelvita per un doppio svantaggio che francamente non. Lo ha ...aveva compreso il trucchetto e aveva incaricato Scamacca di aggirare la spavalda Maginot viola ...E’ il tecnico Dionisi a commentare il pareggio in extremis del Sassuolo contro il Torino, raggiunto sull’1-1 proprio nei minuti finali del match: “Oggi il Torino ha fatto più di noi e meritava il risu ...Le dichiarazioni dell'allenatore del Sassuolo al termine di questo match valido per la 23^ giornata di Serie A ...