Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 23 gennaio 2022 (Di domenica 23 gennaio 2022) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 23 gennaio 2022 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING ospiti della puntata il segretario del PD Enrico Letta, Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute e autore del libro "Pandemonio. Quello che è successo, quello che non dovrà più succedere", il professore ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni, Lidia Maksymowicz, testimone dell'Olocausto, nelle librerie con l'autobiografia "La ...

