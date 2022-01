Berrettini-Carreno Busta in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di domenica 23 gennaio 2022) Matteo Berrettini affronterà Pablo Carreno Busta in occasione degli ottavi di finale degli Australian Open 2022. L’azzurro ha piegato la resistenza del prodigioso iberico Carlos Alcaraz al terzo turno, garantendosi la possibilità di contendere l’accesso ai quarti a un altro tennista del roster spagnolo. Carreno è riuscito ad avere la meglio piuttosto agevolmente sul giovane Sebastian Korda, palesando la sua esperienza e la solidità con ogni fondamentale che lo caratterizza. Incontro insidioso per il tennista italiano, il quale dovrà far fronte alla regolarità da fondocampo dell’opponente in questione; Berrettini dovrà far leva sulla sua prima di servizio potenzialmente devastante, puntando inoltre alla solita collezione di vincenti con il dritto. Per ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Matteoaffronterà Pabloin occasione degli ottavi di finale degli. L’azzurro ha piegato la resistenza del prodigioso iberico Carlos Alcaraz al terzo turno, garantendosi la possibilità di contendere l’accesso ai quarti a un altro tennista del roster spagnolo.è riuscito ad avere la meglio piuttosto agevolmente sul giovane Sebastian Korda, palesando la sua esperienza e la solidità con ogni fondamentale che lo caratterizza. Incontro insidioso per il tennista italiano, il quale dovrà far fronte alla regolarità da fondocampo dell’opponente in questione;dovrà far leva sulla sua prima di servizio potenzialmente devastante, puntando inoltre alla solita collezione di vincenti con il dritto. Per ...

Advertising

FiorinoLuca : Ottavi di finale #AusOpen Kecmanovic ???? vs Monfils ???? Carreno Busta ???? vs Berrettini ???? Zverev ???? vs Shapovalov ????… - Eurosport_IT : ?? Australian Open, ottavi azzurri: ???? Carreno Busta ?? Berrettini ???? ???? De Minaur ?? Sinner ???? #EurosportTENNIS |… - FiorinoLuca : Matteo #Berrettini supererebbe Andrey Rublev diventando N.6 virtuale (best ranking) in caso di vittoria domani con… - sportface2016 : #AustralianOpen 2022: come e quando seguire #Berrettini-#CarrenoBusta in diretta - aurynjosh92 : RT @FiorinoLuca: Matteo #Berrettini supererebbe Andrey Rublev diventando N.6 virtuale (best ranking) in caso di vittoria domani con Pablo C… -