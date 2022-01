Australian Open 2022: prova del nove per Sinner, Swiatek vuole continuare la marcia (Di domenica 23 gennaio 2022) In quel di Melbourne, ci si prepara per l’ottava giornata del tabellone principale degli Australian Open. Nelle scorse ore, grande prestazione di Marin Cilic, il quale ha regolato Andrey Rublev in 4 set; nonostante un set di sbandamento, bene Jannik Sinner contro Taro Daniel, così come Daniel Medvedev contro Botic van de Zandschulp. Tra le donne, non steccano Simona Halep e Iga Swiatek, mentre Danielle Collins ferma la cavalcata di Clara Tauson. Nel quarto turno del tabellone Wta, un’ispirata Alizé Cornet sfida Simona Halep; la francese ha già battuto due teste di serie, mentre la rumena viaggia ad un ritmo incessante e non ha intenzione di fermarsi. Aryna Sabalenka sfida l’estone Kaia Kanepi; la trentaseienne, numero 115 del mondo, è la sorpresa della parte bassa del tabellone, anche se adesso la sfida appare ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) In quel di Melbourne, ci si prepara per l’ottava giornata del tabellone principale degli. Nelle scorse ore, grande prestazione di Marin Cilic, il quale ha regolato Andrey Rublev in 4 set; nonostante un set di sbandamento, bene Jannikcontro Taro Daniel, così come Daniel Medvedev contro Botic van de Zandschulp. Tra le donne, non steccano Simona Halep e Iga, mentre Danielle Collins ferma la cavalcata di Clara Tauson. Nel quarto turno del tabellone Wta, un’ispirata Alizé Cornet sfida Simona Halep; la francese ha già battuto due teste di serie, mentre la rumena viaggia ad un ritmo incessante e non ha intenzione di fermarsi. Aryna Sabalenka sfida l’estone Kaia Kanepi; la trentaseienne, numero 115 del mondo, è la sorpresa della parte bassa del tabellone, anche se adesso la sfida appare ...

Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - Eurosport_IT : Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen… - ItaliaTeam_it : DAI MATTEOOOOOOO! ?? Berrettini batte Pablo Carreno-Busta in tre set, è ai quarti degli Australian Open! ??… - KrisBigstone : RT @Eurosport_IT: Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like! ????????… - maria_c_gale : RT @Eurosport_IT: Matteo è per la prima volta in carriera ai quarti agli Australian Open ?? Gli highlights della vittoria di Berrettini con… -