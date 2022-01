Ansia Pelé, si complicano le condizioni di O Rei (Di domenica 23 gennaio 2022) Tutti in Ansia per O Rei Pelé: il fuoriclasse brasiliano da tempo malato, dovrà sottoporsi ad altri cicli di chemioterapia Il Mondo è nuovamente in Ansia per O Rei Pelé. Il Campione del Mondo brasiliano da tempo sta lottando contro una grave malattia. Dopo il rilascio nei giorni di Natale, la Espn ha di nuovo preoccupato gli amanti del calcio nel Mondo. Pelé dovrà tornare in Ospedale e continuare altri cicli di chemioterapia, le sue condizioni preoccupano e c’è bisogno di intervenire. Lo scrive anche Tuttosport nell’edizione odierna. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Tutti inper O Rei: il fuoriclasse brasiliano da tempo malato, dovrà sottoporsi ad altri cicli di chemioterapia Il Mondo è nuovamente inper O Rei. Il Campione del Mondo brasiliano da tempo sta lottando contro una grave malattia. Dopo il rilascio nei giorni di Natale, la Espn ha di nuovo preoccupato gli amanti del calcio nel Mondo.dovrà tornare in Ospedale e continuare altri cicli di chemioterapia, le suepreoccupano e c’è bisogno di intervenire. Lo scrive anche Tuttosport nell’edizione odierna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

