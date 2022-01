Angelus | Il Papa: “La Parola di Dio è viva ed efficace” (Di domenica 23 gennaio 2022) In una Piazza San Pietro gremita di fedeli accorsi lì per ascoltarlo, il Pontefice ci fa porre l’attenzione sull’importanza della Domenica della Parola, che si celebra oggi. Una Parola viva ed efficace, che ci consola, specie nei nostri momenti di difficoltà. Ascoltare la Parola, farla entrare nella nostra vita per avvicinarci sempre di più alla L'articolo Angelus Il Papa: “La Parola di Dio è viva ed efficace” proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 23 gennaio 2022) In una Piazza San Pietro gremita di fedeli accorsi lì per ascoltarlo, il Pontefice ci fa porre l’attenzione sull’importanza della Domenica della, che si celebra oggi. Unaed, che ci consola, specie nei nostri momenti di difficoltà. Ascoltare la, farla entrare nella nostra vita per avvicinarci sempre di più alla L'articoloIl: “Ladi Dio èed” proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Angelus Papa Papa: preoccupato per Ucraina, 26 gennaio giornata preghiera per la pace Lo ha affermato Papa Francesco nel corso dell'Angelus. 'Per questo e con preoccupazione, viste le tensioni attuali, propongo che mercoledì 26 gennaio sia una giornata di preghiera per la pace', ha ...

Vaticano: Papa, Sant'Ireneo nuovo dottore della Chiesa per l'unità dei cristiani Città del Vaticano, 23 gen 12:42 - Dopo la recita dell'Angelus a piazza San Pietro, Papa Francesco ha annunciato la proclamazione a dottore della Chiesa di Sant'Ireneo, maestro...

Il Papa all'Angelus: il Vangelo entra nell'oggi della vita e lo riempie di Dio Vatican News Papa: Angelus; preoccupazione per le tensioni in Ucraina Minacciano di infliggere nuovo colpo alla pace e mettono in discussione la sicurezza del Continente europeo. Poi ricorda il sacerdote gesuita Rutilio Grande García e due compagni laici, e il sacerdote ...

Papa: preoccupato per Ucraina,26/1 giornata preghiera pace (ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 23 GEN – “Seguo con preoccupazione l’aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina e mettono in discussione la sicurezza nel cont ...

