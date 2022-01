Alexander Zverev eliminato agli Australian Open. Prosegue l’idiosincrasia al successo degli Slam (Di domenica 23 gennaio 2022) Idiosincrasia al successo degli Slam per Alexander Zverev? La definizione è incisiva, ma rende l’idea sulla pesante controprestazione del n.3 del mondo negli ottavi di finale degli Australian Open 2022 contro Denis Shapovalov (n.14 ATP). In vantaggio 4-2 nel computo dei precedenti, Sascha non ha espresso il proprio miglior tennis e le statistiche da questo punto di vista sono state impietose: 18 vincenti e 32 errori gratuiti, con 8 doppi falli e il 29% dei punti vinti con la seconda in battuta. E così il mancino canadese si è tolto la soddisfazione di interrompere la striscia negativa negli incontri con top-5 della classifica mondiale, ricordando il suo centro datato 2017 a Montreal (Canada) contro lo spagnolo Rafael Nadal. Nadal che, ironia della ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Idiosincrasia alper? La definizione è incisiva, ma rende l’idea sulla pesante controprestazione del n.3 del mondo negli ottavi di finale2022 contro Denis Shapovalov (n.14 ATP). In vantaggio 4-2 nel computo dei precedenti, Sascha non ha espresso il proprio miglior tennis e le statistiche da questo punto di vista sono state impietose: 18 vincenti e 32 errori gratuiti, con 8 doppi falli e il 29% dei punti vinti con la seconda in battuta. E così il mancino canadese si è tolto la soddisfazione di interrompere la striscia negativa negli incontri con top-5 della classifica mondiale, ricordando il suo centro datato 2017 a Montreal (Canada) contro lo spagnolo Rafael Nadal. Nadal che, ironia della ...

