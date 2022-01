LIVE Biathlon, Mass start maschile Anterselva 2022 in DIRETTA: vince Benedikt Doll davanti a Johannes Boe. Nono Hofer (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.36 Dalla Mass start maschile di Anterselva è tutto. Il prossimo appuntamento con il Biathlon è ora per la staffetta femminile, in programma quest’oggi alle ore 15:00. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 13.34 La nuova classifica generale di Coppa del Mondo vede sempre Fillon Maillet in testa (636 punti). Dietro di lui l’altro francese Emilien Jacquelin, secondo con 501 punti, e Tarjei Boe, terzo con 486 punti. Il primo degli italiani rimane invece Thomas Bormolini (22° con 217 punti). 13.33 Quarta vittoria in carriera per il tedesco Doll (primo successo in questo format). 13.32 Arriva anche Bormolini. L’azzurro termina in 28° posizione a 4’53” dalla vetta. 13.30 Chiude ottavo ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.36 Dalladiè tutto. Il prossimo appuntamento con ilè ora per la staffetta femminile, in programma quest’oggi alle ore 15:00. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 13.34 La nuova classifica generale di Coppa del Mondo vede sempre Fillon Maillet in testa (636 punti). Dietro di lui l’altro francese Emilien Jacquelin, secondo con 501 punti, e Tarjei Boe, terzo con 486 punti. Il primo degli italiani rimane invece Thomas Bormolini (22° con 217 punti). 13.33 Quarta vittoria in carriera per il tedesco(primo successo in questo format). 13.32 Arriva anche Bormolini. L’azzurro termina in 28° posizione a 4’53” dalla vetta. 13.30 Chiude ottavo ...

