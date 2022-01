I docenti di una scuola scrivono a De Luca: “In aula 1 studente su 4 a gennaio, meglio la Dad” (Di sabato 22 gennaio 2022) “Frequenza a scuola degli studenti più alta con la DaD, la didattica a distanza, piuttosto che con le lezioni in presenza”. Così i docenti della scuola primaria “Salvemini” di Barra, nella zona orientale di Napoli, sulla base dei dati relativi alla settimana dal 10 al 14 gennaio scorsi, ossia nel primo giorno di Dad dopo le feste di Natale e nei 4 giorni successivi in presenza in conseguenza della sospensione dell’Ordinanza regionale 1 del 2022 del Presidente della Regione Campania, sospesa poi dal Tar. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 22 gennaio 2022) “Frequenza adegli studenti più alta con la DaD, la didattica a distanza, piuttosto che con le lezioni in presenza”. Così idellaprimaria “Salvemini” di Barra, nella zona orientale di Napoli, sulla base dei dati relativi alla settimana dal 10 al 14scorsi, ossia nel primo giorno di Dad dopo le feste di Natale e nei 4 giorni successivi in presenza in conseguenza della sospensione dell’Ordinanza regionale 1 del 2022 del Presidente della Regione Campania, sospesa poi dal Tar. L'articolo .

