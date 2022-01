Da Salerno: “Squadra in difficoltà, contro il Napoli giocherebbe l’attaccante della Primavera” (Di sabato 22 gennaio 2022) Durante il programma radiofonico “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio è intervenuto il direttore del sito tuttosalernitana.com, Luca Esposito. Ha parlato della situazione di Napoli-Salernitana e del mercato dei granata. Di seguito un estratto delle sue parole: “Ad oggi la partita con il Napoli in programma domani si dovrebbe giocare. I positivi in casa Salernitana sono 8, se dovesse arrivare un altro positivo la partita verrebbe rinviata. Ieri la Squadra non si è allenata. Sempre nella giornata di ieri si sono negativizzati due calciatori, ma è difficile se non impossibile vederli in campo nel derby”. Salernitana (Getty Images) “È una situazione complicata, ma le regole al momento dicono questo. Il Napoli avrà tutta la rosa a disposizione, la Salernitana no. Per fare un esempio la ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 gennaio 2022) Durante il programma radiofonico “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio è intervenuto il direttore del sito tuttosalernitana.com, Luca Esposito. Ha parlatosituazione di-Salernitana e del mercato dei granata. Di seguito un estratto delle sue parole: “Ad oggi la partita con ilin programma domani si dovrebbe giocare. I positivi in casa Salernitana sono 8, se dovesse arrivare un altro positivo la partita verrebbe rinviata. Ieri lanon si è allenata. Sempre nella giornata di ieri si sono negativizzati due calciatori, ma è difficile se non impossibile vederli in campo nel derby”. Salernitana (Getty Images) “È una situazione complicata, ma le regole al momento dicono questo. Ilavrà tutta la rosa a disposizione, la Salernitana no. Per fare un esempio la ...

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Squadra Salernitana nel caos, allenamento saltato e altri giocatori hanno sintomi La squadra non ha svolto l'ultimo allenamento in campo, con la squadra che ha svolto solo una ... L'ASL di Salerno entro oggi deve comunicare la lista dei positivi alla Lega, con la sfida di domani ...

Serie B - Contro Ruvo al via il girone di ritorno della Virtus Salerno Tutto bello fino ad oggi, ma da ora in poi bisognerà provare a ripetersi. Dopo un grande girone di andata (undici vittorie in quindici giornate), la Virtus Arechi Salerno è ...

