Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2022 ore 09:15 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Viabilità DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO COME DI CONSUETO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA MENTRE CONTINUANO A DIMINUIRE LE CODE IN CARREGGIATA INTERNA ORA ALTEZZA DIRAMAZIONE Roma SUD ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SULLA CASSIA BIS, SI STA IN CODA PER INCIDENTE DA FORMELLO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO SONO IN STRADA LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022)DEL 21 GENNAIOORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO COME DI CONSUETO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA MENTRE CONTINUANO A DIMINUIRE LE CODE IN CARREGGIATA INTERNA ORA ALTEZZA DIRAMAZIONESUD ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SULLA CASSIA BIS, SI STA IN CODA PER INCIDENTE DA FORMELLO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONESUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO SONO IN STRADA LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER ...

