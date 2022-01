(Di venerdì 21 gennaio 2022) ?Media giornaliera di 700, mai così alta in una città della provincia. Sindaco e commissario: “A breve lanceremo i vaccini in musica” Sicilia.News.

Advertising

GiornaleLORA : #VacciniTour a Monreale, è record: 2100 in tre giorni -

Ultime Notizie dalla rete : VacciniTour Monreale

Sicilianews24

Covid 19, le scuole non vanno chiuse. Parola del Commissario Renato Costa. “Non abbiamo ancora iniziato un piano di screening mirato per mettere in sicurezza le scuole, stiamo ancora attendendo”. […] ...ALTOFONTE, 11 gennaio – E’ di 620 dosi somministrate il bilancio del “Vaccini Tour”, che si è tenuto ieri al PalaCanino di Altofonte, su organizzazione del comune, in collaborazione con l’Asp di Paler ...