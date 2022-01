Sannita disperso in un lago del Casertano | continuano le ricerche

Leggi su anteprima24

Caserta – Dopo 36 ore dinelle acque deldei Cigni a Ciorlano (Caserta), non c'è ancora nessuna traccia del pescatore 38enne che sarebbe caduto due notti fa nello specchio d'acqua dopo essersi avventurato con il gommone a parecchi metri dalla riva, per controllare se la lenza della sua canna da pesca era a posto. L'uomo risiede a Castelpagano, in provincia di Benevento. Lesono effettuate dai vigili del fuoco del Distaccamento di Piedimonte Matese e dai sommozzatori del Comando Provinciale di Napoli; a coordinarle sul posto i carabinieri della Compagnia di Pieidmonte.