Salernitana, Ribery positivo al Covid: “Sono tornato ad allenarmi da solo” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Negli scorsi giorni e nelle scorse settimane purtroppo ho avuto degli impedimenti dovuti al Covid ed è stato molto difficile, ma grazie a Dio sto sempre meglio. Da questa settimana mi alleno di nuovo da solo e spero di poter tornare presto in campo”. Con queste parole pubblicate sul proprio profilo Instagram, Franck Ribery ha annunciato di essere uno degli otto giocatori della Salernitana positivi al Covid. Secondo quanto si capisce dalle parole del francese, l’infezione ha portato anche dei sintomi, con la situazione che è ora migliorata. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Negli scorsi giorni e nelle scorse settimane purtroppo ho avuto degli impedimenti dovuti aled è stato molto difficile, ma grazie a Dio sto sempre meglio. Da questa settimana mi alleno di nuovo dae spero di poter tornare presto in campo”. Con queste parole pubblicate sul proprio profilo Instagram, Franckha annunciato di essere uno degli otto giocatori dellapositivi al. Secondo quanto si capisce dalle parole del francese, l’infezione ha portato anche dei sintomi, con la situazione che è ora migliorata. SportFace.

Advertising

CB_Ignoranza : UFFICIALE: Nani è un nuovo giocatore del Venezia, come riportato da @FabrizioRomano. Immaginate se qualche anno fa… - napolista : #Napoli-#Salernitana, #Ribery non ci sarà. In dubbio anche #Simy Lo riferisce Colantuono in conferenza stampa. Il… - sportface2016 : #Salernitana, #Ribery: 'Ho il #Covid ed è stata difficile, questa settimana sono tornato ad allenarmi da solo' - TuttoFanta : ??#SALERNITANA, le parole di Colantono: 'Out #Ribery non è in condizione. E devo verificare #Simy che ha preso una b… - IlFlaco : Venezia e Salernitana potrebbero avere come attaccanti Nani/Alario e Ribery/Diego Costa. Roba che noi di grazia se… -