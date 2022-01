Ilaria Grillini indaga il rapporto dei Windsor con l’Italia | quando la regina incrociò Capaci

(Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un ponticello di legno scavalca la voragine die laElisabetta con il suo corteo di 50 auto vi passa sopra solo 5 giorni dopo la strage. Diretta a Palermo dall’aeroporto la sovrana inglese scende dalla Lancia Thema blu con il marito Filippo, mormorando:”Incredibile, incredibile”. Scioccata e incredula depone una corona di fiori e si ferma a pregare per Giovanni Falcone, la moglie e la scorta trucidati proprio lì. The Queen, che con gli abiti pastello e i cappellini fuori moda appare distaccata dal suo tempo, si scontra con la Storia italiana il 28 maggio 1992, nel suo quarto viaggio nella penisola. Un episodio poco noto, raccontato da, giornalista esperta di Case Reali d’Europa, nel libro “Elisabetta la‘italiana’(Rai libri), presentato all’hotel ...

Domani! ?? Ilaria Grillini presenta ? ?? Elisabetta - La Regina 'Italiana' ?? Relais Baglioni Santa Cro…

Un episodio poco noto, raccontato da Ilaria Grillini, giornalista esperta di Case Reali d'Europa, nel libro 'Elisabetta la regina 'italiana'(Rai libri), presentato all'hotel Baglioni di Firenze. Il libro di Ilaria Grillini sulla passione di Elisabetta per l'Italia condivisa con Filippo, Re Giorgio V, la Regina Madre, Carlo e Diana ...