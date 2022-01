Il senso della moda per il fetish (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 21 gennaio è la Giornata Internazionale del Feticismo: corsetti bondage, latex, borchie, collari e frustini arrivano ora con un nuovo significato sulle passerelle e invadono i guardaroba delle celeb. Ecco perché nel 2022 insieme a cinghie, imbracature e maschere BDSM non sono più un tabù Leggi su vanityfair (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 21 gennaio è la Giornata Internazionale del Feticismo: corsetti bondage, latex, borchie, collari e frustini arrivano ora con un nuovo significato sulle passerelle e invadono i guardaroba delle celeb. Ecco perché nel 2022 insieme a cinghie, imbracature e maschere BDSM non sono più un tabù

