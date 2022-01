I momenti più memorabili dell’Haute Couture, ieri come oggi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Parlare di Haute Couture significa parlare di sogni. Vuol dire immergersi in un mondo dove le leggi di mercato non hanno valore. Un limbo sospeso al di sopra della vita quotidiana. Riservato a una ristretta lista di persone dall’altissimo potere d’acquisto. E dall’esistenza costellata di eventi dove il lusso e l’opulenza la fanno da padroni. Ma l’Alta Moda è anche l’universo in cui i creatori di moda hanno la massima libertà d’espressione. Dove la loro fantasia trova sfogo dando forma, appunto, al sogno. Una creazione Haute Couture da sogno firmata Pier Paolo Piccioli per Valentino primavera estate 2020. Le maison che hanno fatto la storia dell’Alta Moda Sebbene ci sia chi pensa che l’Haute Couture sia destinata presto a diventare solo un ricordo, i fatti stanno dicendo l’opposto. Maison dalla lunga tradizione come ... Leggi su amica (Di venerdì 21 gennaio 2022) Parlare di Hautesignifica parlare di sogni. Vuol dire immergersi in un mondo dove le leggi di mercato non hanno valore. Un limbo sospeso al di sopra della vita quotidiana. Riservato a una ristretta lista di persone dall’altissimo potere d’acquisto. E dall’esistenza costellata di eventi dove il lusso e l’opulenza la fanno da padroni. Ma l’Alta Moda è anche l’universo in cui i creatori di moda hanno la massima libertà d’espressione. Dove la loro fantasia trova sfogo dando forma, appunto, al sogno. Una creazione Hauteda sogno firmata Pier Paolo Piccioli per Valentino primavera estate 2020. Le maison che hanno fatto la storia dell’Alta Moda Sebbene ci sia chi pensa che l’Hautesia destinata presto a diventare solo un ricordo, i fatti stanno dicendo l’opposto. Maison dalla lunga tradizione...

Advertising

71Conti : RT @SilvestriMd: 'La nostra vita comincia a finire quando rimaniamo in silenzio di fronte a ciò che conta' Orgoglioso di ricevere il 2022… - Debora72174569 : RT @SilvestriMd: 'La nostra vita comincia a finire quando rimaniamo in silenzio di fronte a ciò che conta' Orgoglioso di ricevere il 2022… - mvdonato : RT @SilvestriMd: 'La nostra vita comincia a finire quando rimaniamo in silenzio di fronte a ciò che conta' Orgoglioso di ricevere il 2022… - balestro_beppe : RT @SilvestriMd: 'La nostra vita comincia a finire quando rimaniamo in silenzio di fronte a ciò che conta' Orgoglioso di ricevere il 2022… - VerdeGiuseppe4 : RT @SilvestriMd: 'La nostra vita comincia a finire quando rimaniamo in silenzio di fronte a ciò che conta' Orgoglioso di ricevere il 2022… -

Ultime Notizie dalla rete : momenti più Ciclocross, Mondiali 2022 senza Van Aert e Van der Poel. Pronostico più incerto che mai, ma zero sogni per l'Italia ... sempre sul podio iridato nelle ultime tre edizioni e forse quello dei presenti che più ha sofferto ... ma uno come lui sa sempre trovare le risorse nei momenti importanti. Alle spalle dei sopracitati ...

Le novissime Divine Divane Visioni 2021/22 ... per nulla cartoonesche) a momenti di clownerie e comicità. Ma tornando alla perplessità iniziale forse alla fine quello che mi manca è proprio un senso leggibile più alto (che peraltro sarebbe stato ...

Federica Panicucci attesa costante | Non ce la facciamo più CheMusica ... sempre sul podio iridato nelle ultime tre edizioni e forse quello dei presenti cheha sofferto ... ma uno come lui sa sempre trovare le risorse neiimportanti. Alle spalle dei sopracitati ...... per nulla cartoonesche) adi clownerie e comicità. Ma tornando alla perplessità iniziale forse alla fine quello che mi manca è proprio un senso leggibilealto (che peraltro sarebbe stato ...