Grande Fratello Vip, trentaseiesima puntata in diretta – Alex torna nella casa per un faccia a faccia con Delia e Soleil, Lorenzo Amoruso fa una sorpresa a Manila, l’eliminato (Di venerdì 21 gennaio 2022) Delia e Soleil - GF Vip 6 (US Endemol Shine) Il Grande Fratello Vip 6 arriva alla trentaseiesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Intanto, ecco le anticipazioni. GF Vip 6: la diretta minuto per minuto della trentaseiesima puntata 21.45: … GF Vip 6: anticipazioni trentaseiesima puntata di venerdì 21 gennaio 2022 In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce la trentaseiesima ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 21 gennaio 2022)- GF Vip 6 (US Endemol Shine) IlVip 6 arriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattuttonel corso della serata. Intanto, ecco le anticipazioni. GF Vip 6: laminuto per minuto della21.45: … GF Vip 6: anticipazionidi venerdì 21 gennaio 2022 Insu Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce la...

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - Laura46731095 : RT @Soleilcentrica: Grande fratello come avete potuto ? non era vostro diritto censurarmi proprio questo, proprio loro #gfvip https://t.c… - elebenny98 : @lackoflov3 Canale 55, app Mediaset Play Infinity, La5 e dal sito del Grande Fratello - Lorenzo83497205 : RT @Soleilandia: Cioé quest'uomo é stato squalificato e continuano sia a farlo parlare in studio, che ad invitarlo a ritornare in casa e co… -