Giorgi fuori contro la Barty Badosa avanti | Azarenka liquida la Svitolina

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Non riesce l'impresa a Camila. La numero 1 italiana questa mattina affrontava al terzo turno la numero 1 al mondo Ashleigh. Camila si è fermata in due set col netto punteggio di 6 - 2 6 - ...

Advertising

ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Ashleigh #Barty su Camila #Giorgi 'Ha la capacità di tenerti a fondocampo e di essere super aggressiva con il servizio. È… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #Tennis #AustralianOpen: #Berrettini e #Sonego al terzo turno Avanti anche Camila #Giorgi, fuori le azzurre #Trevisan e #Br… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Ashleigh #Barty su Camila #Giorgi 'Ha la capacità di tenerti a fondocampo e di essere super aggressiva con il servizio. È… - ElisabethWolf84 : RT @RaiSport: #AustralianOpen: #Berrettini al terzo turno ?? Avanti anche #Sonego e #Giorgi, fuori le azzurre #Trevisan e #Bronzetti ?? htt… - RaiSport : #AustralianOpen: #Berrettini al terzo turno ?? Avanti anche #Sonego e #Giorgi, fuori le azzurre #Trevisan e… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgi fuori

Non riesce l'impresa a Camila. La numero 1 italiana questa mattina affrontava al terzo turno la numero 1 al mondo Ashleigh ... la Badosa è andata leggermenteritmo e l'ucraina ha potuto ...... mettendo in pratica un doppio break risultato decisivo per l'evoluzione della situazione primordiale;sin troppo frenetica da fondocampo, mentre Barty paziente e risoluta, difficilmente...Si ferma al terzo turno l’avventura di Camila Giorgi agli Australian Open. La tennista maceratese, tranne un momento nel primo set nel quale ha avuto l’opportunità di recuperare il break ...Camila Giorgi ha ceduto il passo Ashleigh Barty in occasione del terzo turno degli Australian Open 2022, con il punteggio di 6-2, 6-3 evidentemente favorevole all'atleta aussie. Il resoconto del match ...