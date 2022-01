Digitale, vacanti 1 milione di posti tech, sviluppatori fra i 25 lavori più in crescita (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Quello degli sviluppatori è uno dei 25 lavori in più rapida crescita negli ultimi cinque anni e con più richieste da parte delle aziende: gli sviluppatori It ricevono infatti circa 24 offerte di lavoro al mese. Tuttavia, soltanto il 13% dei developer è alla ricerca attiva di lavoro, mentre il 67% non sta attivamente cercando un impiego ma si dichiara aperto a nuove opportunità. Di fatto, ci sono più di 1 milione di posti lavoro vacanti nel settore tech, considerando inoltre che negli ultimi due anni le aziende hanno accelerato i processi di digitalizzazione. Così per aiutare Hr e imprese a conquistarli – e superare questo mismatch – Codemotion ha stilato 5 consigli per attrarre i migliori sviluppatori in azienda: dal ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Quello degliè uno dei 25in più rapidanegli ultimi cinque anni e con più richieste da parte delle aziende: gliIt ricevono infatti circa 24 offerte di lavoro al mese. Tuttavia, soltanto il 13% dei developer è alla ricerca attiva di lavoro, mentre il 67% non sta attivamente cercando un impiego ma si dichiara aperto a nuove opportunità. Di fatto, ci sono più di 1dilavoronel settore, considerando inoltre che negli ultimi due anni le aziende hanno accelerato i processi di digitalizzazione. Così per aiutare Hr e imprese a conquistarli – e superare questo mismatch – Codemotion ha stilato 5 consigli per attrarre i miglioriin azienda: dal ...

Advertising

telodogratis : Digitale, vacanti 1 milione di posti tech, sviluppatori fra i 25 lavori più in crescita - fisco24_info : Digitale, vacanti 1 milione di posti tech, sviluppatori fra i 25 lavori più in crescita: (Adnkronos) - Eppure solo… - sulsitodisimone : Digitale, vacanti 1 milione di posti tech, sviluppatori fra i 25 lavori più in crescita - StraNotizie : Digitale, vacanti 1 milione di posti tech, sviluppatori fra i 25 lavori più in crescita - italiaserait : Digitale, vacanti 1 milione di posti tech, sviluppatori fra i 25 lavori più in crescita -