Denunciata dal Comune di Colliano per simulazione di un sinistro, 33enne condannata per truffa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiColliano (Sa) – È stata condannata a due mesi e venti giorni di carcere, con pena sospesa, oltre al pagamento di una multa di 100 euro e il pagamento delle spese processuali, una casalinga di 33 anni di Colliano, accusata di tentata truffa nei confronti del Comune di Colliano, per aver simulato una caduta sulla strada comunale di via Vignali al fine di ottenere un risarcimento danni di 5200 euro dall’Ente di palazzo di città. A deciderlo, il giudice onorario della Terza sezione penale del Tribunale di Salerno, Rosario Maria Celotto, che ha condannato la donna con l’accusa di tentata truffa nei confronti del Comune per la simulazione di fasullo sinistro stradale che sarebbe avvenuto il 17 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – È stataa due mesi e venti giorni di carcere, con pena sospesa, oltre al pagamento di una multa di 100 euro e il pagamento delle spese processuali, una casalinga di 33 anni di, accusata di tentatanei confronti deldi, per aver simulato una caduta sulla strada comunale di via Vignali al fine di ottenere un risarcimento danni di 5200 euro dall’Ente di palazzo di città. A deciderlo, il giudice onorario della Terza sezione penale del Tribunale di Salerno, Rosario Maria Celotto, che ha condannato la donna con l’accusa di tentatanei confronti delper ladi fasullostradale che sarebbe avvenuto il 17 ...

