Decreto Sostegni da 1,6 miliardi per imprese e taglio bollette: fondo per indennizzi ai vaccini anche non obbligatori, Ffp2 gratis per prof e studenti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Via libera dal Consiglio dei ministri al nuovo Decreto Sostegni, il terzo da quando è iniziata la pandemia di Coronavirus, con un fondo per aiutare i settori in crisi di circa 1,6 miliardi di euro. Gli aiuti sono destinati prevalentemente per turismo, cultura, sport, tessile, moda, eventi e il comparto matrimoni. Nel Decreto trova spazio anche un fondo per indennizzare eventuali danni legati ai vaccini non obbligatori, proprio come quelli anti Covid. Provvedimento fortemente voluto dalla Lega, che ha ottenuto di stabilire un fondo di 50 milioni di euro per il 2022, 100 per l’anno successivo. Previsti poi 45,2 milioni per rimborsare integralmente gli acquisti delle mascherine Ffp2 da parte degli ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022) Via libera dal Consiglio dei ministri al nuovo, il terzo da quando è iniziata la pandemia di Coronavirus, con unper aiutare i settori in crisi di circa 1,6di euro. Gli aiuti sono destinati prevalentemente per turismo, cultura, sport, tessile, moda, eventi e il comparto matrimoni. Neltrova spaziounper indennizzare eventuali danni legati ainon, proprio come quelli anti Covid. Provvedimento fortemente voluto dalla Lega, che ha ottenuto di stabilire undi 50 milioni di euro per il 2022, 100 per l’anno successivo. Previsti poi 45,2 milioni per rimborsare integralmente gli acquisti delle mascherineda parte degli ...

