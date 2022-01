Covid Toscana, come circola il virus nella regione: i dati comune per comune (Di venerdì 21 gennaio 2022) Firenze, 21 gennaio 2022 - E' San Godenzo, il piccolo comune lungo la strada che porta a Forlì, la maglia nera della Toscana in quanto a contagi giornalieri su centomila abitanti. Il tasso di ... Leggi su lanazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Firenze, 21 gennaio 2022 - E' San Godenzo, il piccololungo la strada che porta a Forlì, la maglia nera dellain quanto a contagi giornalieri su centomila abitanti. Il tasso di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma 8 regioni superano la… - TgrRaiToscana : Stabile la curva dei contagi in Toscana con una lieve flessione dei casi nelle ultime 24 ore: sono infatti poco più… - infoitinterno : Oltre 7 milioni di vaccini e 13mila nuovi casi Covid: le anticipazioni della Regione Toscana - infoitinterno : Covid in Toscana, 13.029 nuovi casi e 34 decessi. Il bollettino completo - dorinadeli : @Siux80 @stanzaselvaggia E no mia cara,nessuna mancanza da parte mia e/o nostra , siamo super vaccinati,nn fruiammo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana Covid Toscana, come circola il virus nella regione: i dati comune per comune Zona Toscana Nord Ovest Nella Toscana nord ovest, primato in negativo per Riparbella, nel pisano, dove 10 casi su 1500 abitanti hanno fatto schizzare il tasso a 630. Al secondo posto Bientina, con un ...

Arezzo ci mette faccia e firma "vacciniamoci" ...di Arezzo ha realizzato per ribadire l'importanza e la necessità della vaccinazione contro il Covid ... concludono il sindaco e il vicesindaco Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana ...

Covid Toscana, Giani: "Cambiare sistema dei colori. Ci saranno ristori per il commercio" LA NAZIONE Covid Toscana, come circola il virus nella regione: i dati comune per comune Il comune con il tasso giornaliero ogni centomila abitanti più alto nella regione nelle ultime 24 ore è il comune di San Godenzo, che arriva a quota 646,35, con 7 nuovi contagi su poco più di mille ab ...

Coronavirus, in Toscana 13.049 nuovi casi, 12.598 guariti e 34 decessi In Toscana, da inizio epidemia, salgono a 641.153 i casi di positività al Coronavirus, 13.029 in più rispetto a ieri (5.791 confermati con tampone molecolare e 7.238 da test rapido antigenico). I nuov ...

ZonaNord Ovest Nellanord ovest, primato in negativo per Riparbella, nel pisano, dove 10 casi su 1500 abitanti hanno fatto schizzare il tasso a 630. Al secondo posto Bientina, con un ......di Arezzo ha realizzato per ribadire l'importanza e la necessità della vaccinazione contro il... concludono il sindaco e il vicesindaco Se vuoi leggere le notizie principali della...Il comune con il tasso giornaliero ogni centomila abitanti più alto nella regione nelle ultime 24 ore è il comune di San Godenzo, che arriva a quota 646,35, con 7 nuovi contagi su poco più di mille ab ...In Toscana, da inizio epidemia, salgono a 641.153 i casi di positività al Coronavirus, 13.029 in più rispetto a ieri (5.791 confermati con tampone molecolare e 7.238 da test rapido antigenico). I nuov ...