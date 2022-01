Advertising

MaricaGusmitta : #Unicef , 120 violazioni dei diritti dei bambini in #Sudan ANSA - AiseStampa : Unicef: dal colpo di stato militare in Sudan verificate oltre 120 gravi violazioni contro i bambini -

Ultime Notizie dalla rete : Unicef 120

"Dal colpo di stato militare dello scorso 25 ottobre sono state verificate in Sudan oltregravi violazioni dei diritti dei bambini": è la denuncia di Ted Chaiban, direttore regionale dell'per il Medio Oriente e il Nord Africa. In una dichiarazione odierna, Chaiban afferma che "...mila persone rimaste senz'acqua pulita dopo gli attacchi della settimana passata nel ... portavoce dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia () alla conferenza stampa al Palazzo delle ..."Dal colpo di stato militare dello scorso 25 ottobre sono state verificate in Sudan oltre 120 gravi violazioni dei diritti dei bambini": è la denuncia di Ted Chaiban, direttore regionale dell'Unicef p ..."Dal colpo di stato militare dello scorso 25 ottobre sono state verificate in Sudan oltre 120 gravi violazioni dei diritti dei bambini". Sono i dati forniti oggi da Ted Chaiban, direttore regionale de ...