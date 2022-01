Sonia Bruganelli svela cosa fa Adriana Volpe dietro le quinte e lascia il GF Vip (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sonia Bruganelli ha dichiarato che lascierà ufficialmente il GF Vip, ma cosa è successo con Adriana Volpe? Sonia Bruganelli non sarà presente nella settima edizione del GFVIP Quella di lasciare la poltrona da opinionista è stata una decisione che ha preso per la prossima edizione del programma, dalla quale si è già chiamata fuori. Nonostante la bella esperienza fatta, la moglie di Paolo Bonolis ha scelto di non ripeterla per la 7ª stagione del reality. Una dichiarazione, la sua, che arriva a qualche settimana dalla conclusione. Le dichiarazioni sono state fatte su Chi e Signorini tuttavia la ringrazia e riserva per lei parole di stima. La decisione è stata presa per motivi famigliari, a quanto sembra lei e Paolo hanno intensione di prendersi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022)ha dichiarato che lascierà ufficialmente il GF Vip, maè successo connon sarà presente nella settima edizione del GFVIP Quella dire la poltrona da opinionista è stata una decisione che ha preso per la prossima edizione del programma, dalla quale si è già chiamata fuori. Nonostante la bella esperienza fatta, la moglie di Paolo Bonolis ha scelto di non ripeterla per la 7ª stagione del reality. Una dichiarazione, la sua, che arriva a qualche settimana dalla conclusione. Le dichiarazioni sono state fatte su Chi e Signorini tuttavia la ringrazia e riserva per lei parole di stima. La decisione è stata presa per motivi famigliari, a quanto sembra lei e Paolo hanno intensione di prendersi ...

Advertising

gaiainstabile : RT @Sofysofia2000: Asilo mariuccia di @vistidalontano Su Sonia Bruganelli 'Il cuore di panna che tanto decanta è stato oscurato da un comp… - zazoomblog : Adriana Volpe parole shock contro Sonia Bruganelli - #Adriana #Volpe #parole #shock #contro - Sofysofia2000 : Asilo mariuccia di @vistidalontano Su Sonia Bruganelli 'Il cuore di panna che tanto decanta è stato oscurato da un… - ilariadituccio : RT @fabiofabbretti: Sonia Bruganelli in copertina su Chi di Signorini per informare il pubblico che non è cattiva ma ha un cuore di panna.… - tvseriefilm : Adriana Volpe o Sonia Bruganelli? #gfvip #gfvipparty #jeru #solex -