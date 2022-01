Pedofilia | rapporto Monaco | almeno 497 vittime di abusi nell' arcidiocesi

Advertising

Sono almeno 497 le persone che hanno subito danni abusi pedofili nell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga dal 1954 al 2019, secondo ilcommissionato dalla diocesi tedesca e reso noto quest'oggi. Per lo più si tratta di giovani vittime di sesso maschile, il 60 per cento dei quali in età compresa fra 8 - 14 anni. Le persone ...Sono almeno 497 i minori che sono stati vittime di abusi nell'arcidiocesi di Monaco di Baviera , in Germania. E' quanto spiegato nella pubblicazione delsulladel clero, secondo cui sono coinvolte 235 persone : 173 preti, 9 diaconi, 5 referenti pastorali e 48 addetti dell'ambito scolastico. L'indagine passa in rassegna gli anni tra ...Sono almeno 497 i minori che sono stati vittime di abusi nell'arcidiocesi di Monaco di Baviera, in Germania. E' quanto spiegato nella pubblicazione del rapporto sulla pedofilia del clero, secondo cui ...Sono almeno 497 le persone che hanno subito danni nell’ambito degli abusi pedofili nell’arcidiocesi di Monaco. Lo ha spiegato Martin Pusch leggendo il rapporto a Monaco. Per lo più si tratta di giovan ...