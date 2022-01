Pedofilia | 497 vittime di abusi nella diocesi di Monaco Il rapporto | «Errori di Ratzinger in quattro casi»

Advertising

P4Ql4 : RT @MediasetTgcom24: Pedofilia, rapporto Monaco: almeno 497 vittime di abusi nell'arcidiocesi #pedofilia - massimosala5 : - mostra76 : RT @zanardifra: Rapporto sulla pedofilia nell’arcidiocesi di Monaco: almeno 497 vittime. Coinvolti 173 preti e 9 diaconi negli abusi https:… - mostra76 : RT @PretiPedofili: Rapporto sulla pedofilia nell’arcidiocesi di Monaco: almeno 497 vittime. Coinvolti 173 preti e 9 diaconi negli abusi htt… - Agenpress : Pedofilia. Rapporto Monaco, almeno 497 vittime di abusi. Da arcivescovo, Ratzinger fece errori in 4 casi… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia 497

12.40a Monaco,critiche a Ratzinger Sono almenole vittime di abusi pedofili nell'arcidiocesi di Monaco. Per lo più si tratta di maschi, il 60% dei quali tra gli 8 e i 14 anni. E' quanto ...Sono almenole persone che hanno subito danni abusi pedofili nell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga dal 1954 al 2019, secondo il rapporto commissionato dalla diocesi tedesca e reso noto quest'oggi. Per lo più ...Città del Vaticano - Le indiscrezioni che circolavano in Germania nei giorni scorsi su presunte negligenze dell'allora cardinale Ratzinger, quando era arcivescovo a Monaco di Baviera, ...Sono almeno 497 i minori vittime di abusi nell'arcidiocesi di Monaco di Baviera, in Germania tra il 1945 e il 2019. E' spiegato nel rapporto sulla pedofilia del clero, secondo cui sono coinvolte 235 p ...