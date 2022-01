Mascherine Ffp2 a Scuola, Floridia Annuncia: Arriveranno Presto (Di giovedì 20 gennaio 2022) Barbara Floridia, sottosegretaria all’Istruzione, Annuncia l’arrivo di Mascherine Ffp2 per la Scuola. Intervistata a Skytg24, Floridia dichiara: “Le Mascherine Ffp2 Arriveranno a Scuola. Presto saranno in norma le risorse che ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 20 gennaio 2022) Barbara, sottosegretaria all’Istruzione,l’arrivo diper la. Intervistata a Skytg24,dichiara: “Lesaranno in norma le risorse che ...

Advertising

ilfoglio_it : Negli Stati Uniti Joe Biden distribuisce gratuitamente 400 milioni di Ffp2. Una politica che aiuta davvero i poveri… - ladyonorato : Ma certo. Che le mascherine (incluse FFP2 e simili) non servano a niente usate per volare o al cinema, lo sa qualun… - fattoquotidiano : Le mascherine in classe erano state garantite per le materne. Il commissario Figliuolo le ha ordinate tre giorni fa… - GaetaNews24 : Al via da domani la distribuzione alle scuole di mascherine FFP2 - ACCREDIA : 'Esistono #FFP2 per i bambini?'?? 'Come riconoscere le #mascherine certificate?' Federico Pecoraro, Vice Direttore D… -