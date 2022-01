LIVE Sinner-Johnson 6-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro surclassa l’americano e conquista il 1° set! (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 BOLIDE DI Sinner IN RISPOSTA! Lungolinea pazzesco dell’azzurro. 15-0 Johnson sale in cattedra con il diritto longilinea e chiude a dal centro del campo. INIZIO SECONDO SET 12.52 Jannik Sinner vince il primo parziale in 26 minuti portando a lezione di tennis l’avversario tra accelerazioni e variazioni. Fatali i due break del primo e terzo gioco ottenuti dall’azzurro: Steve Johnson in evidente difficoltà contro il gioco profondo del classe 2001. FINE PRIMO SET 6-2 PRIMO SET Sinner! DOMINIO TOTALE IN 26 MINUTI! 40-15 DUE SET POINT Sinner! 30-15 l’azzurro attacca la rete con un’accelerazione di rovescio: Johnson lo passa con il diritto ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 BOLIDE DIIN RISPOSTA! Lungolinea pazzesco del. 15-0sale in cattedra con il diritto longilinea e chiude a dal centro del campo. INIZIO SECONDO SET 12.52 Jannikvince il primo parziale in 26 minuti portando a lezione di tennis l’avversario tra accelerazioni e variazioni. Fatali i due break del primo e terzo gioco ottenuti dal: Stevein evidente difficoltà contro il gioco profondo del classe 2001. FINE PRIMO SET 6-2 PRIMO SET! DOMINIO TOTALE IN 26 MINUTI! 40-15 DUE SET POINT! 30-15attacca la rete con un’accelerazione di rovescio:lo passa con il diritto ...

